Blog do Ton: Quando se governa com um aliado — uma raridade na política

A Bíblia — um dos maiores manuais da humanidade para quem quer ter sabedoria, felicidade e paz — fala, e muito, sobre a arte de escolher bons amigos, aliados, companheiros. Quem acha um desses, descobriu um verdadeiro tesouro (Eclesiastes 6:14). Na política, governar com amigos é vital. Apesar disso, algo raro.

O governador Gladson Cameli (Progressistas-AC) não esconde de ninguém a sua tristeza com sua composição no último mandato. Agora, encontrou paz na sua atual vice-governadora, a serena e elegante Mailza.

Ela está sempre ao lado de Gladson, é um braço direito do Governo do Acre e não gosta muito de aparecer. Quando o faz, algo que se tornou recorrente por conta do excelente trabalho, trata-se de algo natural, nada forçado. A Mailza representa dentro do Governo um porto seguro às mulheres, e aos que mais precisam, atendidos de perto pela pasta de Assistência Social. E na política representa a esperança de que os espaços certos sejam ocupados pelas pessoas certas.

Mailza é, hoje, a mulher mais admirada e admirável do Acre. E acredito que ela nem queira ser. Mas merece.

ESQUERDISTA DE NASCENÇA

Um dos maiores entraves para quem desejar formar uma frente ampla com partidos do centro e da esquerda se chama Sérgio Petecão. Ele virou esquerdista de nascença.

APROXIMAÇÃO CURIOSA

Em Marechal Thaumaturgo, o assunto do momento nos bastidores é uma aproximação curiosa: o ex-vereador José Niale (PSB) e o ex-prefeito Isaac Piyãko (PSD). Niale é ligado ao ex-prefeito Itamar de Sá, um dos que pretendem ser candidatos, mas a justiça pode colocar água no chopp.

ISAAC E VALDÉLIO

Caso a aproximação, Itamar e Sandro Monteiro — outro provável candidato — podem acabar causando uma separação no casamento de Valdélio e Isaac, que foram juntos para a última campanha.

A SAÍDA

Para que um rompimento não se tornasse realidade, o jeito seria o PSD indicar o vice na chapa de Valdélio. O nome mais provável seria José Niale, de acordo com paredes que tem ouvidos lá da prefeitura.

70

É o número de perfis que propagam informações falsas na Amazônia. O dado é de uma pesquisa divulgada pelo Valor Econômico. São 70 perfis que trazem atraso e desinformação. O número pode parecer pequeno, mas definitivamente não é.

PROPORÇÕES NACIONAIS

O triste caso da cantora Nayara Vilela, encontrada morta na sua residência em Rio Branco, tomou proporções nacionais. Que, com isso, traga também discussões sobre assuntos como saúde mental e proteção à mulher em situações de risco.

ARTUR NETO

Ao acusar o chefe de gabinete Artur Neto de praticar assédio moral, e dizer que vai levar o caso ao MP, o senador Sérgio Petecão precisa estar preparado para também ser denunciado. O que ele tem tentado fazer, com o pouco espaço que tem na mídia, é penoso.

FANTOCHE DA MICHELLE

Com Michelle Bolsonaro falando veementemente que não recebeu jóias, tirando o corpo de lado da polêmica envolvendo o marido ex-presidente, agora Jair Bolsonaro aparece testando os dermocosméticos da esposa. O Bolsonaro virou fantoche da Michelle. Hoje, dentro do partido, ela é mais quista que ele para disputar a presidência.

ABANDONADA

O anúncio do senador Alan Rick, de que o governo federal deve decretar situação de emergência na BR-364 numa tentativa de dar celeridade aos reparos, é um alívio. A BR está abandonada.

MAILZA

O governador Gladson não disputa re-reeleição. Não pode. É, portanto, natural que apareçam candidatos. Mas nenhuma candidatura é tão natural quanto a da vice-governadora Mailza, que sempre foi aliada de Gladson e faz excelente trabalho ao lado do governador.

BATE-REBATE