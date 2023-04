Concurso Banco do Brasil: veja as notas de corte do certame de 2021

As provas do concurso Banco do Brasil foram aplicadas no último domingo, 23 de abril, e o Direção Concursos calculou a nota de corte dos últimos certames para você que está interessado nesta oportunidade!

O certame 6 mil oferta oportunidades de nível médio para o cargo de Escriturário, com salário inicial de até R$ 3,1 mil, além de diversos benefícios.

Mas você sabe qual foi a nota de corte do concurso Banco do Brasil realizado em 2021? Confira abaixo!

Qual foi a nota de corte do último concurso Banco do Brasil?

Vale destacar que as avaliações do concurso Banco do Brasil 2021, foram compostas da seguinte forma:

Disciplinas BÁSICOS Português: 10 (valor de 1,5 cada) Inglês: 5 (valor de 1 cada) Matemática:5 (valor de 1,5 cada) Atualidades do Mercado Financeiro: 5 (valor de 1 cada) ESPECÍFICOS Matemática Financeira: 5 questões (1,5 cada) Conhecimentos Bancários: 10 (valor de 1,5 cada) Informática: 15 (valor de 1,5 cada) Vendas e Negociação: 15 (valor de 1,5 cada)



Ao todo, foram 100 ponto pontos máximos nas provas. Com isso, o Direção Concursos preparou uma análise da nota de corte do último certame do BB, dentro da ampla concorrência, e encontrou os seguintes dados:

Maior nota de corte: 85 (Rio de Janeiro – Microrregião 59)

Menor nota de corte: 58 (Amapá – Microrregião 10)

Média da nota de corte em todas as microrregiões: 73,26

Baseado nesses dados, também foi possível encontrar a média da nota de corte por cada uma das regiões brasileiras:

Nordeste Vagas imediatas – 78 CR – 75,6

Norte Vagas imediatas – 70,5 CR – 67,5

Centro – Oeste Vagas imediatas – 71,5 CR – 67,3

Sudeste Vagas Imediatas – 81,4 CR – 79,1

Sul Vagas imediatas – 78,1 CR – 75



Confira a análise completa:

Correção da prova – concurso Banco do Brasil

O gabarito da prova objetiva do concurso Banco do Brasil foi divulgado pela banca Cesgranrio nesta segunda (24/4). Agora, o candidato terá um prazo de dois dias para entrar com recurso contra alguma questão do certame.

Clique aqui e confira os gabaritos!

