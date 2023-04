Concursos Acre tem mais de 1.600 vagas previstas; até R$ 19 mil

Os concursos Acre estão a todo vapor! O governo já se manifestou sobre a possibilidade de lançamento de novos editais. São muitas oportunidades distribuídas entre os municípios do Estado. A remuneração pode chegar até R$ 19 mil.

Concursos Acre: banca definida

Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – AC

O concurso público do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre será organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. Em breve o edital deve ser publicado.

Concurso SANEACRE Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre Situação atual Banca definida Banca organizadora Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração A definir

Polícia Militar do Estado do Acre – AC

Um novo concurso da Polícia Militar do Acre está com banca definida. O certame será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O próximo edital irá ofertar vagas para os cargos de aluno oficial combatente e oficial de saúde.

Concurso PM AC Polícia Militar do Estado do Acre PM AC Situação atual Banca definida Banca organizadora FGV Cargos Soldado e Oficial de Saúde Escolaridade Nível Médio e superior Carreiras Policiais Lotação Acre – AC Número de vagas 50 vagas Remuneração iniciais de R$ 3.319,12 Concursos Acre: Clique aqui para ver o último edital.

Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre – AC

Tudo indica que o Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre possua um novo edital em breve. A banca escolhida para organizar o certame foi o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Serão ofertadas vagas de nível médio e superior.

concurso Polícia Penal AC Instituto de Administração

Penitenciária do Acre (Iapen Acre) Situação atual Banca definida Banca organizadora IBFC Cargos Policial Penal Escolaridade A definir Carreiras Segurança Pública Lotação Acre – AC Número de vagas cerca de 260 vagas Remuneração A definir Concursos Acre: Clique aqui para ver o último edital.

Prefeitura de Rio Branco – AC

Foi definida a banca para o próximo concurso da Prefeitura Municipal de Rio Branco, localizada no Acre. A banca IBADE organizará o certame. O próximo passo será a publicação do edital.

Concurso Rio Branco Prefeitura Municipal de Rio Branco – AC Situação Atual Banca definida Banca organizadora IBADE Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração A definir

Concursos Acre: banca em definição

Tribunal de Justiça do Estado do Acre – AC

O concurso TJ AC Cartórios para o Tribunal de Justiça do Estado do Acre está em processo de definição da banca.

concurso TJ AC Cartórios Tribunal de Justiça do Estado do Acre Situação atual banca em definição Banca organizadora A definir Cargos Notário e registrador Escolaridade Nível superior Carreiras Jurídicas Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração A definir Concursos Acre: Clique aqui para ver o último edital TJ AC

Concursos Acre: Comissão formada

Polícia Civil do Estado do Acre – AC

O concurso da Polícia Civil do Acre já possui comissão formada. O edital pode ofertar vagas de nível superior para a carreira policial.

Concurso Polícia Civil AC Polícia Civil do Estado do Acre Situação atual Comissão Formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade Nível superior Carreiras Policial e delegado Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração iniciais de R$ 3.007,78 a R$ 15.378,00 Concursos Acre: Clique aqui para ver o último edital

Prefeitura Municipal de Rio Branco – AC

Foi formada a comissão para o próximo concurso da Prefeitura Municipal. O próximo passo será a escolha da banca. O processo visa a ampliação do quadro de funcionários do órgão.

Concurso Rio Branco Prefeitura Municipal

de Rio Branco – AC Situação Atual Comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração A definir

Câmara de Rio Branco AC

O Concurso Câmara de Rio Branco AC constituiu comissão responsável pela coordenação da realização do concurso público para provimento de cargos efetivos.

Concurso Câmara de Rio Branco AC Situação atual Comissão formada Banca organizadora A definir Cargos A definir Escolaridade A definir Carreiras A definir Lotação Acre – AC Número de vagas A definir Remuneração de R$ 1.325,25 a R$ 11.488,57 Concursos Acre: Clique aqui para ver último edital

Concursos Acre: Previstos

Departamento Estadual de Trânsito do Acre

O governador do Acre, Gladson Cameli, anunciou um novo concurso para preencher 100 cargos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre.

Concurso Detran AC Departamento Estadual de Trânsito do Acre Situação atual anunciado Banca organizadora a definir Cargos Diversos Escolaridade Médio e Superior Carreiras Segurança Pública Lotação Acre – AC Número de vagas 100 vagas Remuneração a definir

Ministério Público do Estado do Acre

O procurador-geral do Ministério Público do Estado do Acre anunciou a realização da seleção. O Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público definiu o prazo de 1 ano para a recomposição do quadro de pessoal.

Concurso MP AC Ministério Público do Estado do Acre Situação atual Previsto Banca organizadora A definir Cargos Auxiliar, técnico e/ou analista Escolaridade Níveis fundamental, médio e superior Carreiras Funções essenciais à justiça Lotação Acre – AC Número de vagas 856 cargos vagos Remuneração Iniciais de R$ 5.856,01 a R$ 9.540,25 Concursos Acre: Clique para ver o último edital

Secretaria de Fazenda do Estado do Acre – AC

Um novo concurso Sefaz Acre está previsto na Lei Orçamentária Anual para 2023. São esperadas vagas para Auditor da Receita Estadual, Auditor do Tesouro Estadual, Especialista da Fazenda Estadual e Técnico da Fazenda Estadual. A remuneração inicial pode chegar a R$ 19.532,09.

Concurso Sefaz Acre Secretaria de Estado de Fazenda do Acre Situação atual Previsto Banca organizadora A definir Cargos Auditor da Receita Estadual

Auditor do Tesouro Estadual

Especialista da Fazenda Estadual e

Técnico da Fazenda Estadual Escolaridade Nível Médio e Superior Carreiras Fiscal Lotação Acre – AC Número de vagas 260 cargos vagos Remuneração R$ 1.231,37 a R$ 19.532,09 Concursos Acre: Clique aqui para ver o último edital.

Tribunal Regional Eleitoral do Acre

Um novo concurso TRE AC deverá ser realizado de maneira unificada. A equipe do Gran Cursos Online entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral do Acre e obteve a informação que o órgão tem interesse em participar do concurso unificado TSE/TREs, caso ele seja realizado.

Concurso TRE Acre Tribunal Regional Eleitora do Acre Situação atual Previsto Banca organizadora a definir Cargos Analista e Técnico Escolaridade Níveis médio e superior Carreiras Tribunais/diversas Lotação Acre – AC Número de vagas a definir Remuneração de R$ 7.080,20 a R$ 11.616,61 Concursos Acre: Confira o Link do último edital

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre pode publicar edital de concurso público em breve. O certame está em fase de planejamento.

