Da terra do abacaxi, influenciadora acreana exibe barrigão na reta final da gravidez; FOTOS

Na reta final da gestação, a influenciadora e empresária Katyana Aguiar deixou os seguidores encantados exibir o barrigão de 37 semanas, indo para os 9 meses em belíssimo ensaio gestante do príncipe Lucca Benício. A influenciadora será mãe pela segunda vez. Ela e seu marido, o empresário Júnior Moreira, sempre sonharam em aumentar a família.

Ao logo da gestação, a influenciadora do município de Tarauacá decidiu compartilhar com os seguidores vários momentos de seu dia a dia como a mais nova mamãe do pedaço.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias, Katyana, que está na reta final da gestação, liberou clique do seu deslumbrante ensaio de gestante. Na ocasião, Katyana posou com o lindo barrigão de 8 meses em lindas fotos para as lentes de Fabrício Rodrigues.

Veja fotos: