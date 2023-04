Em encontro com Lula, Gladson consegue recursos para fortalecer segurança nas escolas

“Precisamos estar todos juntos para vencer, pelas crianças e jovens do nosso Acre e do nosso país”, disse o governador Gladson Cameli (PP) durante reunião no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (18), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da qual participaram também outros governadores, prefeitos, e chefes de poderes. A reunião foi para discutir ações conjuntas dos governos nas suas diferentes esferas para o enfrentamento à violência nas escolas do país.

Gladson Cameli disse, durante o encontro, que o governo do Acre está reforçando diversas ações para o enfrentamento da violência nas escolas, desde rondas e fiscalização à parceria com os demais poderes constituídos e a sociedade. Segundo ele, o apoio do governo federal é essencial no processo. “Por isso a importância da reunião com o presidente e das medidas tratadas”, ressaltou o governante acreano.

A afirmação é do governador Gladson Cameli foi feita após participar do encontro que tratou sobre políticas de prevenção e enfrentamento à violência e promoção da paz nas escolas. “Precisamos da ação institucionalizada, conjunta, para enfrentar e vencer esse problema e garantir segurança para nossas crianças e jovens, e é isso que viemos buscar aqui com o presidente e demais poderes presentes no encontro”, disse Cameli.

O evento também contou com a participação de chefes dos poderes Judiciário e Legislativo, além de entidades municipais. No encontro, foram anunciadas medidas que totalizam mais de R$ 3,1 bilhões, incluindo o adiantamento, de setembro para este mês de abril, de mais de R$ 1 bilhão do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) para serem utilizados por estados e municípios no enfrentamento ao problema.

No pacote anunciado também estão R$ 90 milhões para investimento em saúde mental dos estudantes, além de uma campanha nacional de orientação. Na relação de medidas emergenciais já tomadas, foram citados R$ 150 milhões para reforço às rondas policiais nas escolas, além de iniciativas como canais de denúncia de ameaças e serviço de inteligência focado.

O presidente Lula avaliou que o incentivo à violência nas escolas é gerado principalmente no ambiente da internet e que as plataformas digitais devem ser responsabilizadas. “Não é possível que eu possa pregar o ódio na rede digital, que possa ficar fazendo propaganda de arma, ensinando criança a atirar e é isso que vemos todo santo dia”, disse alertando aos familiares para se envolverem mais com a educação das crianças e adolescentes, afirmando ainda que a comunidade também precisa estar atenta para os acontecimentos nas instituições de ensino.

Na reunião, várias autoridades agradeceram a ação dos governadores no enfrentamento ao problema, incluindo ações de inteligência. Sobre as ações desenvolvidas no Acre, o governador Gladson Cameli lembrou que o governo intensificou medidas visando a segurança nas escolas públicas e privadas, além de locais onde há atividades com crianças.

O governador listou, entre as ações, o reforço às rondas policiais, medidas para ampliar a fiscalização na entrada dos estudantes às escolas, incentivo às denúncias, citou a Operação Escola Segura, reforçando a identificação dos autores de ameaças e respectivas providências, além do trabalho conjunto com os demais poderes constituídos do Estado e representações da sociedade civil, além do governo federal.