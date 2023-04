Engenheiros anunciam greve no Acre para a próxima segunda-feira

O Sindicato dos Engenheiros do Estado do Acre (Senge-AC) decidiu, durante assembleia geral, realizada na manhã desta quarta-feira (19), deliberar greve a partir da próxima segunda-feira (24).

De acordo com o presidente do sindicato, Cláudio Jorge Carvalho de Mota, desde 2014 a categoria não tem reajuste nos salários, além de não conseguir evoluir em uma negociação com o governo.

- Publicidade-

O Acre tem mais de 500 profissionais de engenharia entre ativos e inativos, desse total, mais de 350 atuam no Estado.

Em suas redes sociais, o sindicato anunciou uma manifestação para a quinta-feira (20), na Casa Civil, a partir das 08h.