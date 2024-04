VÍDEO: Helicóptero militar cai na Colômbia e deixa nove mortos

Um helicóptero MI-17 de fabricação russa caiu, em uma área conhecida como Santa Rosa e deixou nove soldados mortos no norte da Colômbia. As informações foram confirmadas nesta segunda-feira (29/4) pelas autoridades locais.

“Lamento a morte dos nove integrantes do helicóptero do Exército que caiu no solo e que fornecia tropas ao sul de (departamento de) Bolívar em operações contra o Clã do Golfo”, disse o presidente Gustavo Petro no X, antigo Twitter.

A aeronave viajava para o departamento de Bolívar (norte), onde o Exército enfrenta o maior cartel de cocaína. Entre a tripulação havia um coronel e oito patentes intermediárias.

Nem o presidente nem a instituição militar especificaram os motivos do acidente. Também não indicaram se tinha relação com o cartel de origem paramilitar, conhecido como Autodefesas Gaitanistas da Colômbia (AGC), com mais de 4 mil combatentes.