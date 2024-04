Casal do projeto “Desbravando Capitais” explora Lago do Amapá em Rio Branco

O casal Fabiana Mercado e Gustavo Longo, protagonistas do projeto “Desbravando Capitais”, continuam sua jornada exploratória pelo Brasil, agora desembarcando em Rio Branco, Acre. Recentemente, eles compartilharam uma emocionante experiência vivenciada na Área de Proteção Ambiental (APA) Lago do Amapá.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal relata sua imersão na natureza, em parceria com @destinoacre e @kuatroelementus, e os moradores locais. A aventura incluiu atividades como observação da árvore que “anda”, colheita de cacau diretamente do cacaueiro nativo e um mergulho no entendimento da rica flora e fauna do local.

A APA Lago do Amapá revelou-se um tesouro natural, proporcionando momentos de conexão com a natureza e aprendizado sobre a biodiversidade local. Para Fabiana e Gustavo, essa experiência representa não apenas mais uma parada em sua jornada, mas também uma oportunidade de compartilhar a beleza e a importância da preservação ambiental.

Ao explorar as riquezas naturais de Rio Branco, o casal destaca a fascinante diversidade do Acre, enriquecendo ainda mais sua jornada pelo país. Compartilhando suas descobertas e experiências, eles inspiram outros a apreciarem e cuidarem do meio ambiente, enquanto continuam sua missão de desbravar as capitais brasileiras.

O vídeo do casal explorando a APA Lago do Amapá proporciona uma visão envolvente e inspiradora da natureza exuberante do Acre, destacando a importância da conservação ambiental e o potencial turístico da região. Através de suas aventuras, Fabiana e Gustavo convidam a todos a explorar e preservar as belezas naturais do Brasil.

CONFIRA O VÍDEO: