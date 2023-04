Ex-secretário de Saúde de Tião Viana, Gemil Junior é nomeado por Gladson

O ex-secretário de Saúde do Acre e ex-deputado estadual, Gemil Salim de Abreu Junior, foi nomeado pelo governador Gladson Cameli na manhã desta terça-feira (4) em cargo de comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial (DAE-1), na Secretaria de Governo (Segov).

A nomeação saiu na edição do Diário Oficial do Estado.

Gemil foi secretário de Saúde na gestão do ex-governador Tião Viana, entre 2016 e 2018. Além disso, foi secretário de Administração e Obras da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul e diretor-geral do Detran no Acre.