Exclusivo: cantor Matheus Lira e Jessica revelam gravidez do primeiro filho à coluna Douglas Richer

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, descobriu que o cantor acreano Matheus Lira, de 29 anos, será o novo papai do ano. O cantor conversou com nossa reportagem por volta do meio-dia desta segunda (17/4) e confirmou a informação. “Estou muito feliz”, disse com exclusividade ao ContilNet.

De acordo com o cantor a esposa, a bacharel em direito, Jessica Queiroga, de 28 anos, já está com 7 semanas, completando o seu segundo mês de gestação, entrado no terceiro.

“Agora é saber qual o sexo! (Rs) Tô feliz demais, bicho. Meu sonho sempre foi ser pai e agora é uma realização grande demais. Pra mim, a maior conquista que eu poderia ter, não era nem um sucesso nacional, ou algo do tipo assim, até porque, graças a Deus eu realizei muita coisa na minha vida. Mas um filho, é o maior sucesso da minha vida. O maior sonho da minha vida era ser pai, e agora a Jéssica grávida eu acredito que estou realizado. Estou me realizando, porque quando ele nascer é que vou me realizar mesmo”, contou Matheus ao ContilNet.

Com exclusividade, a coluna traz as primeiras imagens do baby do casal cedidas para este colunista. Confira!

Nas redes sociais, o casal já compartilhou a notícia com amigos a novidade: Veja na íntegra: