Gabarito Banco do Brasil: veja respostas e possíveis recursos

O gabarito da prova objetiva do concurso Banco do Brasil foi divulgado pela banca Cesgranrio nesta segunda (24/4). Agora, o candidato terá um prazo de dois dias para entrar com recurso contra alguma questão do certame.

Como foram as provas do concurso Banco do Brasil?

As provas objetivas do concurso Banco do Brasil foram aplicadas neste último domingo (23/4) para mais de um milhão de inscritos!

O certame oferta, ao todo, 6 mil oportunidades para os seguintes cargos:

Agente Comercial: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva; e

Agente de Tecnologia: 1.000 vagas imediatas e 2 mil oportunidades de cadastro reserva.

A prova objetiva do concurso Banco do Brasil cobrou conhecimentos dos candidatos nas seguintes áreas:

Em comum para os dois cargos Língua Portuguesa; Língua Inglesa; Matemática Atualidades do Mercado Financeiro

Conhecimentos específicos de Agente de Tecnologia Probabilidade e Estatística Conhecimentos Bancários Tecnologia da Informação

Conhecimentos específicos de Agente Comercial Matemática Financeira Conhecimentos Bancários Conhecimentos de Informática Vendas e Negociação



Cabe destacar que, além das provas objetivas, os candidatos também foram avaliados por meio de provas de redação. Foram cobrados os seguintes temas dos candidatos:

Agente Comercial

Prova A: “O desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil“;

Prova B: “A internet atualmente é fonte de informação ou de desinformação?“; e

Prova C: “Como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas?“.

Agente de Tecnologia

“A importância de um bom atendimento aos clientes nas instituições financeiras“.

Caderno e gabarito do concurso Banco do Brasil

Confira abaixo os cadernos de questões e os gabaritos do concurso Banco do Brasil!

Caderno de questões

Agente Comercial

Agente de Tecnologia

Gabaritos Banco do Brasil

Agente de Tecnologia Gabaritos



Resumo do concurso Banco do Brasil