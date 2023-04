Homem leva tiro na cabeça enquanto conversava com amigos em frente de uma residência

Jessifla de Paiva de Oliveira, 32 anos, foi ferido com um tiro na cabeça na noite desta terça-feira (18), na rua Vertentes, no bairro Vitória, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Jessifla estava conversando com três amigos na frente de uma residência, quando o trio foi surpreendido por dois criminosos que estavam em uma motocicleta e o garupa passou efetuando diversos disparos contra as vítimas, mas somente Jessifla foi ferido com um tiro de raspão na cabeça. Para não morrer, o rapaz saiu correndo e se abrigou dentro de uma residência. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

- Publicidade-

Populares ajudaram Jessifla e acionaram uma ambulância e a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam a vítima em estado de saúde estável ao pronto-socorro de Rio Branco.

Policiais militares do 3° Batalhão estiveram no local, realizaram ronda ostensiva e não tiveram êxito em prender os autores do crime.

A motivação seria mais um capítulo da guerra entre facções criminosas em Rio Branco. Uma Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).