Jéssica Ingrede tem Instagram e WhatsApp hackeados e faz alerta para golpe usando seu nome; ASSISTA

A influenciadora acreana Jéssica Ingrede teve suas contas no Instagram e no WhatsApp hackeadas. Na manhã desta sexta-feira (21/04), seis postagens sobre investimento financeiro com retorno imediato foram feitas no feed e stories da conta da influenciadora.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet entrou em contato com o esposo de Jéssica, Jordson Ferreira que confirmou que o perfil e WhatsApp foram hackeados.

No feed, os hackers desativaram os comentários para atrair investidores para o golpe. Já nos stories, os hackers simulam conversas de pessoas que investiram e já estão lucrando, além de promoções relâmpagos para investimento financeiro.

Com 338 mil seguidores no Instagram, Jéssica Ingrede teve que usar a conta do esposo Jordson Ferreira para se manifestar sobre o assunto. Assista!