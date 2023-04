Juh Vellegas sofre tentativa de roubo em SP; assaltante quebra vidro do carro e fere acreana 

Que susto danado Juliana Vellegas nos deu na noite desta quarta-feira (12) após anunciar uma situação horrível que aconteceu com ela em São Paulo. Juh Vellegas compartilhou uma história assustadora com seus 230 mil seguidores no Instagram. Ela sofreu uma tentativa de roubo nas proximidades do Parque Ibirapuera, em São Paulo, onde se encontra a trabalho.

Ainda se recuperando da situação traumatizante, a influenciadora acreana relatou os detalhes do ocorrido, em que foi surpreendida com o vidro do carro sendo quebrado pelo assaltante que buscava roubar o celular de Juh Vellegas.

De acordo com ela, tinha sido orientada a não usar o celular dentro do carro, mesmo com tudo trancado, pois em alguns pontos de São Paulo, os assaltantes percebem pela luz da tela que alguém está mexendo no celular e avançam nos carros quebrando os vidros para efetuar o roubo.

“O vidro estava fechado, e quando passamos em frente ao Parque Ibirapuera eu só senti o vidro estourando do meu lado”, relatou Juh.

Abalada, Juh relatou que ficou em choque na hora e foi amparada por sua amiga, a influenciadora Emy Aguiar. Ambas estavam em carro de aplicativo nos bancos de passageiro, e iriam fazer trabalhos em um bairro de SP. A acreana revelou que sofreu pequenos cortes e sangramento nas pernas, devido aos cacos de vidro que se espalharam por todo seu corpo.

“Gente, tudo isso em 5 segundos, eu pulei em cima da Emily e meu celular caiu da minha mão, e eu comecei a gritar e a motorista arrancou com o carro. Fizemos tudo que não era para fazer, bando de sem noção. Foi tão rápido que ele não se tocou que minha bolsa estava em cima da minha perna. Eu parei e me concentrei para me sentir: eu queria saber se ele tinha me machucado”, explicou a acreana.

“A sensação é de vazio… E eu tô me concentrando que isso não vai ser um trauma, só foi um susto com livramento! O outro motorista de aplicativo que ‘pegamos’ disse que acontece toda hora, e anda com um celular velho, porque não sabe se vai voltar para casa… Eu não sabia que em SP tava assim”, declarou assustada.

Em desabafo, a influenciadora falou do caos que os paulistanos estão vivendo com assaltos e roubos, e aproveitou para alertar os acreanos com destino a São Paulo a não usar o celular dentro do carro, por mais que esteja tudo trancado. “Tomem cuidado, fiquem espertos, nunca reajam: não vale a pena!”, orientou Juh.

Juliana passa bem e deve continuar sua estadia a trabalho em São Paulo.

Veja na integra o desabafo de Juh Vellegas: