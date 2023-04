Juliana Bonde realiza sonho de fãs e fica em posição de ‘cachorrinha’ com amiga se lambendo

Elas estão arrasando na internet! Juliana Caetano, vocalista do Bonde do Forró, influenciadora digital e produtora de conteúdos adultos, posou na piscina ao lado de sua amiga, a Mascarada.

“Com a loira mais gata do Brasil @mascarada.oficial”, escreveu na legenda da publicação. No clique, Juliana Caetano usa um biquíni PP empinando o bumbum no limite, enquanto a Mascarada está logo ao lado lambendo a própria mão e sensualizando.

“Que água gostosa”, brincou um fã no campo de comentários. “Nunca quis tanto ser uma água de piscina, meu Deus”, apontou mais um, com emojis de coração ao lado.