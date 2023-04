Mãe de Nayara Vilela diz que viu cantora caminhando em cemitério: “Me deu paz”

O velório da cantora Nayara Vilela aconteceu na capela do Cemitério Morada da Paz, nesta quinta-feira (27). Em clima de comoção, a mãe da cantora, Vanuza Cristina Freitas, falou sobre a filha em entrevista exclusiva ao ContilNet.

O enterro de Nayara seria, a princípio, em São Paulo, mas a família decidiu mudar para Rio Branco. A mãe conta que esperou que a filha mostrasse onde queria descansar.

“Eu ia levar ela para São Paulo, mas eu pedia para a minha filha para ela me mostrar onde ela queria ficar. Quando eu cheguei aqui hoje, seis horas da manhã, eu fui caminhar e parecia que eu a via caminhando, correndo pelo campo, aí me deu uma paz”, contou.

Vanuza falou também da relação com a filha: “Eu sei que ela tinha muito orgulho de mim. Ela sempre me dizia: “Mãe, a senhora é meu maior orgulho”. Nayara amava muita gente. Eu sei que ela está em paz”.

A mãe da cantora também destacou o quanto a filha amava o Acre.

“Ela contou que conheceu uma moça que falou que ia embora do Acre, pois não gostava. E disse: eu não gosto que falem mal do Acre, foi aqui que eu consegui minha casa, o marido que eu amo e minha fama”, contou.

Emocionada, Vanuza finalizou dizendo que ia procurar entender o porquê de todo o acontecido, “Deus nunca me abandonou”.

