Morte da cantora Nayara Vilela tem repercussão e vira destaque em sites nacionais

A notícia da morte da cantora Nayara Vilela, de 32 anos, encontrada morta na residência em que morava com o marido na última segunda-feira (24), teve grande repercussão nos sites locais e sites nacionais.

Jornais como Globo, Diário do Nordeste e Correio Braziliense divulgaram notícias relacionadas a morte da cantora, que comoveu a população acreana. Nayara era artista e tinha diversas agendas em todo o Estado do Acre e nas regiões próximas.

Relembre o caso

Nayara Vilela, de 32 anos, natural do Mato Grosso, foi encontrada morta na casa em que morava com o marido, Tarcísio Araújo, em Rio Branco, com um tiro no peito.

Acreana de coração, Nayara é natural do Mato Grosso, mas escolheu o Acre para expandir sua carreira. Ela ficou conhecida pelo seu talento nos palcos das noites acreanas, em diversos eventos. Vilela deixa seu filho, o pequeno Emanuel, de 8 anos.

Informações extraoficiais coletadas pela reportagem do ContilNet dão conta de que gritos e pelo menos dois tiros foram escutados por vizinhos da cantora Nayara Vilela, antes de sua morte. A residência da cantora fica localizada no bairro das Placas.

O ContilNet relembrou que há um mês, a cantora Nayara Vilela e o empresário Tarcísio Araújo se casaram em Rio Branco, em uma cerimônia para familiares e amigos mais próximos. A artista se casou vestida de princesa.

Horas depois da notícia da morte da cantora, vídeos em que a artista fala sobre decepções e o sofrimento que estava vivendo passaram a circular nas redes sociais. Nos vídeos, Nayara também pede perdão.

O marido da cantora foi conduzido à Delegacia da Mulher (DEAM) após a morte da esposa. Visivelmente abalado, Tarcísio saiu de casa amparado por amigos. Segundo informações fornecidas por Tarcísio aos policiais presentes, durante uma discussão entre o casal, Nayara teria atirado contra o próprio peito.

A reportagem do ContilNet obteve, com exclusividade, uma entrevista com o delegado Karlesso Nespoli, da 3ª Delegacia de Polícia de Rio Branco (3ª DP), e responsável pela investigação da morte da cantora. Nespoli destacou que as duas últimas delegacias descartaram, preliminarmente, que Nayara tenha sido morta pelo marido, que prestou depoimento à polícia ainda nesta segunda-feira (25).

Além disso, o delegado confirmou que Tarcísio é atirador esportivo e que sua arma estava regularizada. Tarcísio foi liberado ainda na segunda-feira. As investigações estão sendo conduzidas pela 3ª DP, em parceria com a Delegacia da Mulher e a Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo da cantora Nayara Vilela ficou no Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco até o final da manhã desta terça-feira (25).

O ContilNet obteve com exclusividade o depoimento do empresário Tarcísio Araújo da Mota, mais conhecido como Tarciso Som, sobre a morte da cantora. O empresário estava com a artista no momento do ocorrido e contou a polícia tudo o que aconteceu antes e após a tragédia.

O ContilNet relembrou uma entrevista exclusiva durante o Carnaval, em fevereiro de 2023. Na ocasião, ela deu detalhes sobre seu relacionamento e carreira profissional.

O corpo da cantora Nayara Vilela será velado no município de Sena Madureira, no interior do Acre, onde reside parte da família da artista. Segundo informações da família, o corpo será encaminhado para Sena Madureira e o velório deve ter início a partir das 18h desta terça-feira (25) até às 14h desta quarta-feira (26), na Capela Esperança, na rua Maranhão.

A morte da cantora Nayara Vilela, de 32 anos, na noite na última segunda-feira (24), em Rio Branco, chocou a população acreana. O caso chamou atenção para os perigos de se ter armas em casa. O jornalista Altino Machado, em suas redes sociais, repercutiu o assunto.