VÍDEO: marido de Nayara Vilela chora ao lado do caixão ao som de “Estrelinha”

Recém-casados, o empresário Tarcísio Som, presta as últimas homenagens à mulher, a cantora Nayara Vilela, encontrada morta em casa, na última segunda-feira (24).

SAIBA MAIS: Corpo de Nayara Vilela percorre ruas de Sena Madureira após velório; família se emociona

- Publicidade-

O corpo da cantora começou a ser velado em Sena Madureira, interior do Acre, e foi trazido à capital Rio Branco nesta quarta-feira (26), onde será sepultado no cemitério Morada da Paz, no bairro Calafate, nesta quinta (27).

Assim como aconteceu no velório em Sena Madureira, o marido segue ao lado do caixão, muito emocionado.

VEJA TAMBÉM: Agressões, ciúmes e chamada de vídeo: empresário conta como foi a morte de Nayara Vilela

O enterro está programado para às 10:00 da manhã. Familiares e amigos organizam uma homenagem com a soltura de 100 balões, no momento do sepultamento.