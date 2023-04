Pimenta: PSD se prepara para os embates e reviravolta política de Bolsonaro para 2026

Sob nova direção

Em uma grande festa na tenda amarela do senador Sérgio Petecão, o deputado estadual Eduardo Ribeiro foi oficializado na última sexta-feira (14), presidente da Executiva Municipal do Partido Social Democrático (PSD). Eduardo será o grande responsável por formar as chapas para as disputas municipais em 2024. Estiveram presentes no evento os ex-deputados Jenilson Leite (PSB) e Eduardo Farias (PT), os deputados estaduais Clodoaldo Rodrigues (REP) e Edvaldo Magalhães (PCdoB), Evandro Rosas, o Barão, representando o PSB.

Diplomata

A sábia escolha de Eduardo Ribeiro como presidente da Executiva Municipal e Rio Branco, é uma jogada e tanto do senador Sérgio Petecão, que foi vítima de inúmeras traições no pleito de 2022. Eduardo é um diplomata, tem passe livre tanto na esquerda quanto na direita, é uma forma que Petecão encontrou de abrir o partido e valorizar novas lideranças.

PSD vem forte

Nas últimas eleições municipais no Acre, o PSD elegeu um prefeito, sete vice-prefeitos e 32 vereadores. Na Aleac tem dois deputados, Eduardo Ribeiro e Pablo Bregense, e na Câmara de Rio Branco a vereadora Lene Petecão. O partido está se preparando para vir forte nas eleições de 2024, o senador Sérgio Petecão tem andado todo o estado fortalecendo as bases e articulando nomes fortes para as próximas disputas.

Mudar é bom

“O grande defeito de muitas siglas partidárias é não dar voz aos jovens, sempre no comando vem os velhos dinossauros como a juventude fala. Renovar não é trocar um velho por outro velho, mas sim envolver os jovens na política”. Comentário de um leitor desta coluna que achei importante replicá-lo.

Desfalque

Um dos últimos moicanos do Partido Trabalhadores deixou a sigla. Manoel Lima, que ocupava o cargo de vice-presidente da Executiva Estadual, expôs sua decisão de deixar o PT em uma carta aberta divulgada no domingo (16). “De uns tempos desses para cá, comecei a perguntar para mim mesmo o que está acontecendo que já não me sinto mais acolhido e nem querido dentro do PT. Mesmo tendo muitos amigos e uma história de vida nesse partido, já não me sinto mais em casa”. Disse o ex-petista em um trecho da carta.

Mais um

O prefeito de Plácido de Castro, Camilo Silva se filiou ao Progressistas Acre em um grande evento realizado na sexta-feira (14) no município. Com Camilo, o partido passa a ter oito prefeitos, além de 38 vereadores, três deputados federais e três estaduais.

Epitaciolândia

O município de Epitaciolândia completará dia 28 de abril seu 31° aniversário de emancipação política e para a tristeza geral da nação, o presente que os munícipes estão ganhando é uma cidade entregue ao abandono, nunca se viu nessas mais de três décadas de fundação a cidade tão entregue ao descaso.

O grupo dos 5

Os vereadores Messias Lopes (PT), Zé Maria (UB), Pantico da Água (SD), e Rubens Rodrigues (PSD), mostraram mais uma vez que o grupo dos cinco, que conta ainda com o vereador presidente da Câmara Municipal de Epitaciolândia, Diojino Guimarães (MDB), a grandeza de seus mandatos ao se deslocarem até Rio Branco e trazer na bagagem a garantia de melhorias para o município através do Governo do Estado, com recuperação de ruas e ramais e operação tapa buracos na ponte que liga Epitaciolândia a Brasiléia.

Turismo no Alto Acre

A prefeitura de Assis Brasil realizou na semana passada, a capacitação para novos membros do Conselho Municipal de Turismo, com debates, promoção e formulação de propostas para o desenvolvimento do turismo municipal. A capacitação dos novos membros do Conselho Municipal de Turismo é extremamente importante para que eles assimilem seu papel de fortalecimento e implementação de políticas públicas dessa área. Visto que Assis Brasil é a porta de entrada e saída de turistas em direção ao Pacífico e países da América do Sul.

Reflexão

“Mazinho é um político inteligente, mutante proposital, quando lhe é conveniente às vezes se torna um trator, outras um amor de pessoa e com isso, vai engolindo seus adversários políticos. Gerlen que o diga”, palavras de um amigo leitor desta coluna.

Desbarrancamento

Na madrugada do domingo (16), mais uma tragédia em consequência da cheia do rio Acre foi registrada. Seis casas foram levadas rio abaixo por um desmoronamento no bairro Cidade Nova em Rio Branco. O governador Gladson Cameli (PP) esteve no local e colocou a equipe de governo à disposição.

Marfiza e Gladson

Nas redes sociais, a vice-prefeita Marfiza Galvão agradeceu o governador Gladson pela assistência às famílias no bairro Cidade Nova, Marfiza reconheceu todo o esforço dele em ir ao local, bairro esse que ela tem carinho pela família toda morar lá. Marfiza sempre gostou de Gladson, e a reaproximação foi quando a enxurrada começou. Nos primeiros três dias da enxurrada, era a Marfiza que estava prefeita de Rio Branco e os dois, coordenavam junto a parte da emergência entre Município e Estado.

Bolsonaro 2026

Mais uma reviravolta nas tomadas de decisões políticas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Segundo relatos de aliados recentes, o ex-presidente agora tem como alvo uma cadeira do senado em 2026. De acordo com o colunista Fábio Zanini, da coluna Painel da Folha, os estados de Mato Grosso, Rondônia e Distrito Federal, onde o bolsonarismo é forte, são vistos como opções preferenciais para a candidatura de Bolsonaro ao Senado. Ele considera essa candidatura como uma possível conclusão de seu ciclo parlamentar, que inclui mandatos como vereador e deputado federal.