Poliana Rocha coloca bumbum para jogo usando biquíni fio-dental branco

Poliana Rocha compartilhou um clique aproveitando o pôr-do-sol e deixou os internautas eufóricos a colocar o seu corpo esbelto para jogo, nesta noite de quarta-feira (26). A esposa de Leonardo recebeu elogios por sua boa forma no auge dos 46 anos.

De costas para a foto e de frente para um lago, Poliana colocou para jogo seu bumbum grandão usando um biquíni fio-dental enquanto fazia um coração com as mãos. A influenciadora impressionou ainda com sua cinturinha.

- Publicidade-