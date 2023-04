Professora de colégio católico abandona profissão e comemora sucesso no OnlyFans: ‘Chamado de Deus’

“A mensagem de Deus foi clara: estou aqui para ser uma estrela pornô. É minha forma de servir”. É o que afirma Courtney Tillia, 35 anos, professora que trabalhava com crianças autistas em um colégio católico, nos Estados Unidos, e que abandonou a profissão para abrir conta no OnlyFans.

Ela conta estava insatisfeita com o baixo salário e que se sentia desconectada consigo mesma e com Deus, tendo dificuldades em entender seu propósito e como poderia ajudar as pessoas.

- Publicidade-

Courteney vem de uma família que a condicionava a ser uma ‘boa garota cristã’. Em 2016 ela parou de lecionar para abrir uma conta no OnlyFans, com apoio de seu marido, Nick.

“Quando comecei a me conectar com Deus de formas diferentes das que aprendi na Igreja, continuei com a necessidade de ajudar mulheres a perderem a vergonha sexual”, conta.