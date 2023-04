Circuito Gastronômico: aprenda a fazer o risoto de camarão com leite de coco e dendê

Hoje o Circuito Gastronômico vem com uma pegada diferente, nosso primeiro conteúdo autoral, uma receita de risoto de camarão e alho poró com dendê e leite de coco, que ficou SENSACIONAL!

Origem do Risoto

De origem italiana, a palavra risotto significa, literalmente, “pequeno arroz” ou “arrozinho”. Existem várias histórias e lendas sobre a sua origem.

Histórico no Brasil

No Brasil, o risotto chegou junto com os imigrantes italianos, em meados do século XIX e, aqui, ele ganhou inúmeras variações. Como nós somos extremamente criativos, e temos itens típicos de cada região, o prato foi ganhando ingredientes próprios, como: carnes, frutos do mar, frango, uma infinidade de queijos e até frutas.

Receita

Ingredientes:

800g de camarão descascado e sem cabeça

480g de arroz arbóreo

300ml de vinho (usamos chardonnay Santa Alicia, delicioso por sinal)

1 cebola

1 talo de alho poró

2 dentes de alho

200ml de leite de coco

400g de tomate pelado

2 cl de sopa de manteiga gelada

2 cl de chá de azeite de dendê

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 limão

Sal e pimenta do reino a gosto

Para o caldo:

1 cebola

1 cenoura

2 talos de salsão

O liquido do camarão temperado (cozinhar por aproximadamente 40min com 2L de água)

Durante a selagem dos camarões, faça pequenas porções e sempre renove a gordura, para que não fique borrachudo ou queime no fundo)

Escolha um bom vinho, faz muita diferença no sabor do seu risoto.

