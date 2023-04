Show de Pitty no Acre tem data e local alterados por organização; veja detalhes

O show da Rock Star, a cantora Pitty, promete realmente ser histórica no Acre. As vendas dos ingressos de Pitty surpreendeu a organização, que foi obrigada a mudar o local para garantir conforto e mais espaços aos acreanos.

Em primeira mão a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, revela que o show de Pitty no Acre agora será realizado no Estacionamento do Via Verde Shopping, no próximo dia 26 de agosto.

Em seu terceiro lote, o empresário Gabriel Santos, da Cê Acredita Produções, comemora o fenômeno de vendas no estado.

E lembrando que as vendas continuam, compre e não fique de fora. Veja as informações: