Exclusivo: cantora Nayara Vilela abre álbum de fotos do casamento com Tarcísio Som; FOTOS

A cantora e compositora Nayara Vilela se casou com o empresário Tarcísio Araújo, mais conhecido como Tarciso Som, no dia 25 de março em Rio Branco, no Espaço Sylvia Montenegro, no Acre. Em uma cerimônia intimista, para amigos e familiares, a artista reuniu nomes como a Dra. Kelma Roque, a juíza Luana Campos, entre seus convidados, além do vereador do município de Sena Madureira, Elvis Dany, a enfermeira Wanda Costa, a procurador de justiça Francisca Araújo, a sargento Gercineide Sampaio, da Policia da Militar do Acre em Sena, o economista Adjerbison Costa, o empresário e publicitário Dennys Ferrera, a colunista e cientista política Kelly Kley e Bruna Prata Haddad, foram alguns nomes entre as madrinhas e padrinhos de casamento.

- Publicidade-

A artista usou um vestido modelo princesa com cauda longa para fazer sua entrada ao som da marcha nupcial. Outro detalhe importante do vestido é que ele foi presente da sua saudosa avó, Maria Botelho. O casal noivou no final do ano de 2022, antes da partida da avó de Nayara.

Durante a celebração, Nayara Vilela surpreendeu a todos ao entrar cantando a música gospel ‘Yeshua’ em homenagem a sua saudosa avó Maria Botelho Borges.

A estrutura do casamento foi toda produzida por uma das melhores empresas de sonorização e estruturas do Acre, a TSom. O cardápio e todas as guloseimas da festa foram assinados pela expert chef Sylvia Montenegro, e tudo sob o comando do poderoso cerimonial impecável de Isabel Barros.

Com exclusividade, o casal compartilhou com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, alguns momentos da festa. Confira os cliques pelas lentes de Jozadarque da Photoart AC.