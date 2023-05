Acrelândia é a cidade com ar mais poluído do país, aponta relatório

De acordo com o Relatório Mundial de Qualidade do Ar de 2022, do IQ AirVisual, a cidade com ar mais poluído do Brasil é Acrelândia, município do interior do Acre, com pouco mais de 15 mil habitantes.

O relatório apresenta dados de qualidade do ar de 7.323 cidades em 131 países, regiões e territórios. Entre os principais poluentes que prejudicam a qualidade do ar, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta principalmente para o que é chamado de material particulado: um combinado de partículas de pó, sujeira, fuligem, fumaça ou líquido que, se inaladas, podem desencadear diversos efeitos na saúde.

Destas partículas, as chamadas PM2.5, são as mais perigosas porque podem alcançar partes profundas dos pulmões, ou no sangue. Fumaça de incêndios e emissões de usinas de energia, instalações industriais e de automóveis, por exemplo, contêm PM2.5.

De acordo com as diretrizes de qualidade do ar da OMS, a concentração segura das partículas no ar deve ser igual ou inferior à 5 μg/m3. Em Acrelândia é quase cinco vezes o valor apontado pela OMS, chegando a e 23,3 μg/m3, em 2022.

O relatório aponta a destruição de áreas de floresta, com desmatamento e queimadas, para transformação em pasto e outros usos da terra como os principais fatores para a poluição do ar em Acrelândia.

Em segundo está Porto Velho, a capital da Rondônia, com uma média anual de 20,2 μg/m3 de PM 2.5. Em terceiro lugar se encontra Senador Guiomard, cuja média anual de PM2.5 em 2022 foi de 18.7 μg/m3.