Anitta revela técnicas de um bom sexo oral e conta experiência com amiga: ‘Gozou em 2 minutos’

Anitta não tem papas na língua, ainda mais quando o assunto é sexo!

Neste 17 de maio, o episódio do podcast Call Her Daddy, de Alexandra Cooper, foi lançado com a participação da poderosa, que não poupou em contar os detalhes sobre sua vida sexual. Em 50 minutos de bate-papo, a cantora revelou suas preferências na cama, seus parceiros e até técnicas sexuais para “gozar em 2 minutos”.

“Eu estava ensinando uma amiga minha a fazer sexo oral e ela olhou para mim e disse: ‘Ah, é fácil assim?’. E eu falei que sim. Eu gozei em três minutos, ela gozou em dois”, explicou a musa, que confirmou que estava praticando uma na outra.

“Primeiro, para os garotos e garotas ouvindo, para chupar mulheres. Na minha opinião, é diferente para cada uma, as coisas que eu gosto podem ser diferentes das coisas que outras mulheres gostam. Eu, pessoalmente, quando estou fazendo na mulher, eu vou devagar.”

“Faço círculos, de cima para baixo, depois de um lado para o outro, devagar e molhado. E não como se estivesse comendo macarrão. É mais como tomar um sorvete, que está gelado e você não pode congelar sua língua. Eu vou devagar e, então, coloco um dedo. Gostoso e devagar, fazendo movimentos leves, suaves, entende? Não saio fazendo quem nem louca, só vou acompanhando o ritmo e a garota vai te guiando”, explicou ela.

Anitta revelou que nunca incorpora seus passos de dança na hora de transar e admitiu estar solteira há tempos, até mesmo sem fazer sexo.

“Completamente solteira e não estou procurando nada. Estou muito feliz comigo mesma. E não faço sexo há meses. Tantos meses, que nem me lembro da última vez que fiz sexo, para ser honesta com você.”

“Eu era louca antes. Eu costumava transar até com pessoas que cruzavam meu caminho na rua. Eu falava: ‘Você, vem aqui’. Eu era assim”, disse a brasileira.

Ela explicou ainda que não possui um tipo para homens. “[Meu tipo é] respirando e vivo. Existe algo dentro de mim que surge e que, por algum motivo, eu só sinto. Então, eu não tenho um tipo. Eu posso te mostrar três ex-namorados e você vai ficar sem entender, porque eles são muito diferentes. Gosto de pessoas engraçadas. Adoro quando são engraçadas. Quando demonstram confiança. Gosto de agressividade, mas de um jeito bom”, acrescentou.