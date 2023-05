Chefe da Ferrari nega que equipe tenha feito oferta a Hamilton

– Duas semanas atrás disseram que Sainz iria para a Audi; uma semana depois, Leclerc na Mercedes. Agora estou sozinho! Não tivemos nenhuma discussão. Acredito que toda equipe do grid gostaria de contar com Hamilton em algum momento, seria besteira negar isso. Mas se eu converso com Hamilton, converso sobre os últimos 20 anos, conversei com ele quase todo fim de semana. Não quero parar de bater papo com ele porque estão me perseguindo – reforçou Vasseur.