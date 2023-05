Cleo Pires esbanja sensualidade em ensaio na banheira

Cleo, de 40 anos, mostrou toda sua sensualidade em um ensaio fotográfico compartilhado em suas redes sociais nesta terça-feira (16). Nas imagens, a artista aparece nua em sua banheira preta, exibindo suas tatuagens pelo corpo.

Em um tom descontraído, Cleo brincou com a situação e escreveu na legenda: “Bem dondoquinha gótica na minha banheira preta. Minha cara, né?”. Os fãs da cantora e atriz não deixaram de comentar, rendendo diversos elogios à produção.

“Um espetáculo de mulher”, comentou um internauta. Outra seguidora escreveu: “Que chique!”. Já uma terceira fã se divertiu com a beleza da artista e brincou: “Chega meu celular travou com tanta beleza”. Teve quem sentiu tranquilidade ao ver as imagens: “Deu pra sentir a paz daqui! Você transmite isso com facilidade”.