Coluna da Márcia Abreu traz detalhes da 3ª Feijoada dos Médicos no Acre

Interina: Cláudia Souza

Aniversariante desta terça, 23 de maio, Katia Rejane Araújo, foi surpreendida com jantar por grupo de amigas. Ela merece! Na foto, Kátia ladeada pelas amigas Mercedes e Mariane Barbosa, Mayra Tinôco, Roberta Lima, Carol Duck, Patrícia Rego e Marina Ernesto.

Na noite do dia 22 de maio, durante o emocionante evento da Convenção Nacional 2023 do Sistema de Ensino Anglo, tivemos a alegria de ver nossos coordenadores de Ensino, Eduardo Fonseca, Orientador Educacional, e Gabriel Mantoni, Coordenador do Ensino Médio, receberem o prestigioso prêmio Leão de Ouro 2023! A escola Anglo Acre teve o privilégio de comemorar essa conquista tão desejada.

AVISA OS AMIGOS QUE SEXTA TEM MOON CLUB

Você já conhece a casinha mais falada da cidade, dia 26 sexta-feira, tem a balada “Sextou na Casinha – azar de quem ficou!!!”. Você vai ficar de fora dessa?

Ingressos antecipados nas conveniências do pão de queijo.

No dia 20 de maio, no Afa Jardim aconteceu a 3ª Feijoada dos Médicos, promovida pelo Sindicato dos Médicos com apoio do Sicoob Uni Acre. Na foto os médicos Eduardo Velloso (atualmente Deputado Federal) e sua esposa Rejane Holanda, Glaucio e Janaina Longuini.

Dia 20 de maio a colaboradora do Sebrae Acre, Adriana Souza Dantas, uma pessoa especial, que faz feliz a todos que a rodeiam. Celebrou a idade nova, dia 20, em Maceió ao lado do esposo Ricardo e do filho Matheus.

107 anos

A Polícia Militar do Acre (PMAC), celebra o aniversário de 107 anos da corporação, em grande estilo e com o seu tradicional Baile de Gala, no dia 26 de maio, no Espaço & Gastronomia Sylvia Montenegro. E a coluna estará lá registrando tudo!!

Muiiitos vivas a secretária executiva institucional da Aleac, Karen Silva que na segunda, dia 22, completou idade nova. Felicidades!

A gestora em RH Marisa Oliveira festejou sua idade nova ao lado da família e dos amigos mais chegados.

Vivas

Comemorando aniversário no melhor clima de felicidade, Nazaré Cameli, uma pessoa especial, que faz feliz a todos que a rodeiam. Com muita descontração e bate papo reuniu amigos e familiares para celebrar o dom da vida.