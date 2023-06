Depois de três derrotas, Zé Marco decide deixar o comando do São Francisco

Derrotas para o Princesa do Solimões, Tuna Luso, Águia e a última colocação no grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D determinaram nesta segunda, 29, em Marabá, no interior do Pará, o pedido de demissão do técnico Zé Marco do comando do São Francisco.

“Acho que esse é o momento para uma mudança no comando. A chegada de outro treinador pode mexer com elenco e gerar um melhor desempenho”, comentou Zé Marco.

Derrota em casa

De acordo com Zé Marco, o pedido de demissão do comando do São Francisco começou a ser pensado após a derrota para Tuna Luso, no Florestão.

“Penso que fiz uma avaliação errada ao aceitar o convite da diretoria do São Francisco. Cheguei com o grupo montado e com limitações financeiras para contratar. O Brasileiro é um torneio bem mais difícil do que o Estadual e para ter chances de lutar pela classificação é preciso mais em todos os sentidos”, avaliou o treinador.