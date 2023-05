Estreia de modelo do Acre no SPFW é destaque na Folha de São Paulo

Onze jovens de diferentes de vários locais do Brasil foram destaque no jornal Folha de São Paulo nesta segunda-feira (23) pela estreia nas passarelas da 55ª edição do São Paulo Fashion Week.

Entre eles, a senamadureirense Sheynna Gabriely de Souza Dobbins. Com 1.83 de altura, 15 anos, filha de Aleyxandra Marques, faz sua estreia pelas marcas LED e Martins, de acordo com o jornal. Sheynna faz parte do time de top model da Way, que tem sede em São Paulo, e está há quatorze anos no mercado.

A empresa Way Model conta com renomados nomes como Alessandra Ambrósio, Carol Trentini, Candice Swanepoel, Michelle Alves, Marlon Teixeira, Shirley Mallmann, Luciana Curtis, entre outros top models de prestígio internacional.

Além de modelos, a empresa ‘cuida’ de celebridades e gerencia a carreira de prestigiados nomes como Sasha Meneghel, Mônica Martelli, Rayssa Leal, Thai de Melo Bufrem, entre outros, além de Paulo Gustavo – em memória, eterna estrela da comédia nacional e precursor agenciado da WAY Stars.

Após o SPFW, a modelo irá participar do evento Dragão Fashion, em Fortaleza. Sheynna embarca para o Ceará para um dos maiores eventos de moda do Nordeste dos dias 29/05 à 04/06.

Natural de Sena Madureira, a acreana já começou a carreira em SP, em velocidade meteórica. No Acre, Sheynna colecionou vários títulos de miss, e participou da agência Top Model Agency AC, sob o comando de Sidney Lins.