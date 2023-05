Manifestantes protestam durante posse, e Gladson rebate: ‘Não estraguem essa festa’

Durante a posse de 432 servidores do Estado do Acre, na noite desta segunda-feira (29), o governador Gladson Cameli rebateu os protestantes do cadastro reserva da Polícia Civil, que estavam presente no evento.

Os aprovados do concurso de 2015 cobravam convocação, com placas e manifestação silenciosa.

Ao ser questionado por uma manifestante, Gladson Cameli respondeu que o governo precisa agir com responsabilidade:

“Precisamos ter responsabilidade. Eu não tenho uma resposta ainda, mas tenha certeza que o que for feito vai ser decidido com toda a equipe. Não temos dinheiro, não adianta dar com uma mão e tirar com a outra”, respondeu.

Gladson destacou, ainda, que todos os concursos realizados em seu governo terão total transparência no número de vagas:

“Eu entendo vocês, mas quero que vocês se coloquem no meu lugar. Eu tenho que ser sincero com vocês, para evitar criação de expectativas, cada concurso que for feito no nosso governo vamos especificar quantidade de vagas. Eu vou fazer as coisas com responsabilidade, como tiver que fazer. Portanto, não estraguem essa festa, eu peço”, finalizou.