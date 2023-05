Ministro das Comunicações elogia Alan Rick pela destinação de recursos para melhoria da internet no Acre

“É muito importante o que Vossa Excelência, junto com toda a Bancada Acreana, vem fazendo, que é aportar recursos de emendas para garantir a construção de uma Infovia estadual, porque vocês já estão dando um passo à frente para a interligação com o cinturão digital de todo país”. O elogio foi feito pelo Ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União-MA), ao Coordenador da Bancada Federal do Acre, Senador Alan Rick (União-AC), pelos R$ 5,4 milhões indicados para ampliação da Internet no Estado.

O Ministro foi convidado para falar sobre a previsão de cobertura de telefonia celular e internet 5G nas diversas localidades e sobre as ações do Ministério das Comunicações para os próximos dois anos, em audiência pública conjunta das comissões de Infraestrutura (CI) e de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), nesta terça-feira, 23.

De acordo com o Juscelino Filho, 92,36% das pessoas que têm acesso à internet no Brasil contam com a tecnologia 4G. Já a tecnologia 5G atende a 38,5%, incluindo todas as capitais. No entanto, 20% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. É o caso de algumas comunidades do Acre. “No meu Estado, 45% das escolas não têm acesso à internet. Na zona rural, esse percentual salta para 61%”, relatou o Senador Alan Rick.

O parlamentar também reportou ao Ministro episódio ocorrido em Porto Walter, em abril, quando a cidade ficou sem telefone e internet por quatro dias, e precisou de intervenção do Senador junto à operadora para dar celeridade ao reestabelecimento dos serviços. Ele também chamou atenção do Ministro para a falta de sinal nas BRs do Estado. “Dos 1.647 quilômetros de estradas federais, apenas 665 têm cobertura móvel e com o sinal muito ruim! Se acontecer qualquer emergência, não há um modo de solicitar socorro. ”O Ministro informou que, nos próximos dois anos, 36 mil quilômetros de rodovias deverão ser conectados, em todo o país.

O Senador pontuou ainda a necessidade de conectividade nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), para ampliação da telemedicina no Estado. “Em 2021, com recursos de emenda minha e a habilitação do serviço pelo Ministério da Saúde, o Estado firmou convênio com o Hospital Albert Einstein, para oferecer teleconsultas com especialistas. Já está funcionando plenamente em 14 municípios e queremos expandir para todos os 22, mas precisamos que todas as cidades estejam adequadamente conectadas”. Segundo o Ministro, 85% das UBSs estão localizadas até 500 metros de distância de uma escola de ensino básico. “Cerca de 3,1 bilhões do Leilão do 5G, são exclusivos para conectar escolas. E, junto com a escola, a gente vai conectar a UBS que está do lado”, garantiu o Ministro.