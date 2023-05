Prefeitura do Bujari abre licitação de pregão eletrônico; confira o edital

A Prefeitura Municipal do Bujari abre licitação de pregão eletrônico 005/2023 para aquisição de veículo de carga com implemento, veículo administrativo e equipamento de construção, para atender a Secretária Municipal de Agricultura, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por meio do convênio Transferegov n° 904227/2020, n° Interno do órgão 017008/2020, celebrado entre o Ministério da Defesa, por meio do Programa Calha Norte e a Prefeitura Municipal de Bujari.

Data de Abertura: 29/05/2023 10:30

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico ou o edital:

EDITAL PREGAO ELETRONICO 005-2023 – MINI_2023-05-25T12-46-36.835