Saiu a lista: Gladson convoca mais de 300 novos concursados; veja nomes e cargos

Durante a cerimônia de posse dos mais de 400 novos servidores do Estado, nesta segunda-feira (29), no teatro da Universidade Federal do Acre, o governador Gladson Cameli anunciou uma edição extra do Diário Oficial do Estado em que nomeia mais 320 aprovados no concurso da Sesacre para diversos cargos.

SAIBA MAIS: URGENTE: Gladson anuncia convocação de mais 300 integrantes de cadastro de reserva

É um aporte de mais de R$ 25 milhões na folha de pagamento do Estado, foi o que destacou o governador em discurso feito durante o evento.

“Já dei posse para mais de dois mil servidores efetivos nos últimos quatro anos. Posse de servidores tem tudo a ver com sonhos, ousadia e realização. Hoje é a realização de um sonho para muitos, e cada um de vocês vai integrar o quadro de servidores efetivo do Estado do Acre”, declarou o governador Gladson Cameli.

Além das nomeações, Gladson deve empossar na próxima terça-feira (30), mais 107 novos funcionários da Sesacre.

“Os esforços do governo para após um período de crise das cheias como tivemos, empossar novos servidores, é muito importante para poder continuar atendendo bem a população do estado”, disse Pedro Pascoal, secretário de Saúde.

VEJA LISTA COMPLETA: