São Francisco estreia no Estadual contra o Real Sociedade

Principal favorito à conquista do título, o São Francisco enfrenta o Real Sociedade nesta quarta, 31, às 15h45, no Florestão, na estreia do Campeonato Estadual Sub-17, no feminino.

A técnica Rose Costa tem no São Francisco a base do time do Colégio Militar que disputou o Campeonato Brasileiro Estudantil.

Tentar recuperação

Depois da derrota para Assermurb, o Real Sociedade vai em busca da recuperação no torneio. Treinamentos foram realizados e a comissão técnica espera uma melhor apresentação no confronto.

Assermurb é líder

A Assermurb lidera o Campeonato com 7 pontos e a meta da equipe é fechar a fase de classificação na primeira colocação.