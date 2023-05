Sena Madureira e Andirá fazem duelo aguardado no Estadual Sub-20

Sena Madureira e Andirá/Santa Cruz fazem nesta terça, 23, a partir das 14h45, no Florestão, uma das partidas mais esperadas deste início de Campeonato Estadual Sub-20. As duas equipes estão entre as favoritas à conquista do título.

Estreia com força máxima

O técnico Artur Oliveira confirmou força máxima no Sena Madureira para a estreia.

“Trabalhamos forte e vamos com o que temos de melhor. Os atletas estão confiantes e sabemos da nossa responsabilidade na competição”, comentou o treinador.

Mumude ou Polaco

O Andirá/Santa Cruz venceu o São Francisco por 3 a 0, na estreia, mas o técnico Maydenson Costa pode realizar mudança no meio-campo e a dúvida é entre Polaco ou Mamude.

“O importante é termos opções. Vou deixar para definir no Florestão”, afirmou o treinador do Morcego.

Tomate relacionado

O goleiro Tomate apresentou-se na tarde desta terça no Andirá e mesmo longe da forma ideal será relacionado para o confronto contra o Sena Madureira.