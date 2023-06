A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) abre pregão eletrônico 162/2023 para contratação de empresa na prestação de Serviços de Dosimetria Radiológica Individual, destinados ao corpo técnico dos Serviços de Radio Imagem das Unidades de Saúde do Estado do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 12/06/2023 07:15

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico ou edital: