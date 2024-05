“Almas intensas, corações frágeis”: adolescente do Acre faz livro de poesias e anuncia pré-venda

A paixão pela leitura de Jhemily Luíse, conhecida como Luíse Galvão, moradora do município de Santa Rosa do Purus, fez com que a adolescente entrasse no mundo literário como escritora. A adolescente de 16 anos, que cursa o segundo ano do ensino médio, escreveu o primeiro livro de poesias chamado “Almas intensas, corações frágeis”.

Ao ContilNet, Jhemily conta que o gosto pelas poesias começou em um trabalho escolar. “Eu sempre achei muito interessante e o livro de poesia surgiu de forma aleatória, pois cheguei para minha mãe e disse que queria escrever um livro. Eu até cheguei a duvidar da minha capacidade, mas comecei a ouvir músicas que me inspiram e escrevi poesias”, disse.

A mãe da adolescente, Jakeline Pinheiro, também conversou com o ContilNet e afirmou que por não ter condições financeiras para impressão das edições do livro, a jovem diagramou a obra em formato PDF. “Nós ainda não encontramos uma gráfica ou uma editora que possa fazer o livro físico. Aqui no município mora uma moça que trabalha com esse tipo de arte, então pedimos que ela fizesse em formato de agenda para mim, simbólico mesmo”, explicou.

Jhemily vende o livro pelo valor de R$ 2,99 através do WhatsApp e a adolescente fala ainda que pretende cursar direito, mas afirma que já iniciou a escrita das poesias do segundo livro. “O outro é totalmente contraditório. Desde que escrevi o primeiro, queria que o segundo fosse de sentimentos contrários. Como se o primeiro falasse sobre coisas boas e o segundo sobre coisas ruins, sentimentos ruins”, disse.

Para quem tiver interesse em comprar o livro da jovem escritora, basta entrar em contato pelo número (68) 992369998 ou pelas redes sociais como TikTok @autoraluisegalvao._ ou Instagram @autoraluisegalvao.

Leia na íntegra uma das poesias da autora:

Após uma longa temporada de calor extremo, a chuva chega com os ventos que refrescam, e as gotículas de água que abastecem o solo e aos poucos, retira os rachados da terra.

– não é sobre as mudanças climáticas.