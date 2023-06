O inverno está chegando e, com ele, as baixas temperaturas já começaram a dar o ar da graça em solo brasileiro. Com o frio, muita gente sente dificuldade em tirar a roupa e fazer sexo. Afinal, não é agradável ficar pelado(a) quando o clima não ajuda.

Contudo, para quem está decidido a não abrir mão da vida sexual durante o inverno, existe algumas dicas para esquentar a transa, que vão de usar meias durante o sexo até transar embaixo do edredom. Para além disso, também é possível investir em posições sexuais bem “agarradinhas”, que aumentam o contato pele com pele e diminui a sensação de frio. Quer tentar? A Pouca Vergonha entrega cinco opções de posições sexuais para fazer sexo no frio. Confira: A posição o missionário, também conhecida como papai e mamãe, é uma ótima opção para o frio Arte/Metrópoles Para espantar o frio no sexo, nada melhor que uma conchinha. Arte/Metrópoles A lótus também proporciona muito contato e conexão entre o casal. Arte/Metrópoles Se a mulher quser ficar por cima, em vez de cavalgar, é possível deitar sobre o parceiro e os dois se esquentarem. Arte/Metrópoles Por fim, que tal levar o sexo para o chuveiro quente? Além de espantar o frio, pode ser uma boa opção para inovar. Arte/Metrópoles