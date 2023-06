Dra. Kelma Roque: conheça os benefícios dos bioestimuladores de colágeno

O Bioestimulador de Colágeno está cada vez mais presente, com o avanço da tecnologia, surgem cada vez mais alternativas para quem busca uma pele com menos marcas do tempo – principalmente se for um tratamento pouco invasivo e eficaz, não é? Por isso, os bioestimuladores são os queridinhos do momento!

Mas afinal, o que são bioestimuladores de colágeno?

É mais simples do que parece. Basicamente, eles são substâncias que estimulam nossa produção natural de colágeno. Injetados em determinadas camadas da pele, eles podem contribuir para o surgimento de mais proteínas que garantem células mais juntas. Isso traz mais elasticidade e firmeza para o rosto.

Os Bioestimuladores de Colágeno podem ser aplicados em outras partes do corpo que você busque mais beleza estética, como as coxas e a barriga, pois também atua combatendo a flacidez.

Quais os benefícios de usar os Bioestimuladores de Colágeno?

Os Bioestimuladores de Colágeno possuem inúmeros benefícios, veja alguns deles:

– Hidrata o tecido cutâneo;

– Diminuição das rugas;

– Pele mais firme e viçosa;

– Correção das cicatrizes;

– Redução da flacidez;

– Redução da papada.

Estes são apenas alguns dos benefícios do uso de Bioestimuladores de Colágeno, os benefícios são quase ilimitados.

Como funcionam os Bioestimuladores de Colágeno?

Os Bioestimuladores de Colágeno têm por característica uma aplicação segura e nada invasiva, onde o produto é aplicado em pontos específicos do local programado.

Tecnicamente falando, este produto injetado em nosso rosto acaba por realizar uma leve e controlada inflamação na pele, que após irá produzir fibroblastos, as células responsáveis por produzir o colágeno.

O colágeno é responsável por cuidar da integridade da saúde da pele, ossos, cabelos e articulações, e após os 30 anos de idade acaba por sua produção se reduzir bastante, o que resulta em problemas estéticos no rosto, corpo e cabelo, por exemplo.

Ou seja, os bioestimuladores de colágeno é maravilhoso para uma pele mais jovial repondo o banco de colágeno em nosso corpo e rosto.

Dra.Kelma Roque

CRBM/4 7529