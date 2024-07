Homem que asfixiou esposa na cama do casal e diz que não lembra do fato é condenado a quase 30 anos

David de Oliveira Rodrigues foi julgado, na quarta-feira (24), pelo assassinato de sua namorada Luzia Costa da Silva, ocorrido no início do ano no bairro Conquista. Segundo a denúncia, ela foi morta por asfixia na cama do casal. David disse à família de Luzia que ela havia passado mal.

Rodrigues foi preso preventivamente em 5 de janeiro pelo juiz Daniel Bomfim e indiciado por feminicídio. Durante o julgamento, o promotor Teotônio Rodrigues pediu sua condenação, afirmando que o crime foi motivado por ciúme possessivo.

David alegou não lembrar dos acontecimentos de 1º de janeiro, quando Luzia foi encontrada morta ao lado dele, com sinais de enforcamento e marcas roxas pelo corpo.

A sessão ocorreu na 2ª Vara do Tribunal do Júri e na Auditoria Militar em Rio Branco, resultando em uma sentença de mais de 28 anos de prisão em regime fechado.