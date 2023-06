Uma idosa dormiu, por três dias, ao lado do corpo do marido na cama e disse não ter percebido que ele estava morto. O caso ocorreu em Campinas, no estado de São Paulo, e está sendo investigado pelo 9º Departamento de Polícia.

Em depoimento às autoridades, a viúva, que tem 80 anos, disse que o homem, identificado como Hélio Noronha, de 64 anos, havia ido deitar três dias antes e não acordou mais. A mulher disse que pensou que ele estava dormindo. Leia a matéria completa no GMC Online.