Imprensa de Rondônia condena ataques feitos por deputado à Marina na Aleac: “Moleque”

O deputado estadual de Rondônia, Laerte Gomes (PSD), veio ao Acre na última quarta-feira (31), para participar da reunião do Parlamento Amazônico, realizada no plenário da Assembleia Legislativa (Aleac).

O parlamentar chamou atenção ao rechaçar a ministra Marina Silva. Laerte, que é líder do governo de Rondônia na ALERO, de forma irônica, disse que ao ver o nome e foto da ministra no Salão do Povo, local da Aleac que homenageia a ex-senadora, teve vontade de cancelar a participação na reunião.

“Infelizmente vi uma foto que me fez mal. Quando vi a foto deu vontade de dar pra trás. Não é possível uma foto dessas”, disse apontando para a imagem da ministra Marina Silva.

Acontece que a fala do deputado repercutiu negativamente na imprensa rondoniense. O jornal Rondoniaaovivo disse que o deputado resolveu “dar seu show estilo ‘moleque Nikolas Ferreira”, ao comparar com o deputado federal de Minas Gerais, conhecido por atacar rivais no plenário da Câmara dos Deputados.

O jornal vai além e diz que Laerte, ao lado do deputado Wescley Tomaz, do Maranhão, que também participava do evento e atacou Marina em discurso, fizeram “uma dobradinha, digna de humor pastelão, que relembra algumas cenas de Charles Chaplin, Os Trapalhões ou até Zorra Total”.

O Rondoniaaovivo segue a matéria dizendo que Marina tem no currículo ˜uma biografia irretocável, construída desde quando criada em um seringal até seu primeiro cargo público como vereadora de Rio Branco, no ano de 1988”, finalizou.