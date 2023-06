Princesa da Espanha, Leonor de Bourbon tem ‘affair’ brasileiro, diz revista

A princesa espanhola Leonor de Bourbon, de 17 anos, está namorando um brasileiro, de acordo com a revista alemã Bunte. Identificado como Gabriel, ele tem 18 anos e estudou com a menina no colégio de elite UWC Atlantic, no País de Gales. Nascido em São Paulo, foi criado nos Estados Unidos ao lado do pai, um analista financeiro, e da mãe, que é publicitária.

Os dois se formaram em 20 de maio. Na ocasião, Leonor esteve acompanhada de seus pais, o rei Felipe e a rainha Letizia, e de sua irmã, Sofia de Bourbon. Agora, a futura herdeira se prepara para seguir os caminhos do pai no mundo acadêmico e estudar Direito. Antes, porém, como parte do processo de preparação para assumir o trono, ela receberá formação militar.

Gabriel, o ‘misterioso’

Segundo a imprensa alemã, o jovem brasileiro é filho de um casal milionário e cresceu em Nova York. A mãe tem uma carreira bem-sucedida no ramo publicitário, enquanto o pai trabalha no Deutsche Bank, além de ser doutor em filosofia por uma universidade de elite dos Estados Unidos. Ele é conhecido como um especialista no setor financeiro internacional.

A família mora em um prédio elegante às margens do rio Hudson, não muito longe da famosa Wall Street. Antes, Gabriel chegou a estudar em uma escola particular no Brooklyn, onde os filhos de estrelas do rock e supermodelos vão. O brasileiro jogava futebol e lacrosse e fazia aulas de arte. Ele fala português, inglês e um pouco de alemão, já que seu pai tem vários colegas na Alemanha.