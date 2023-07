Assustador! Zé Felipe quase é atingido por fogo no palco; veja o vídeo

O cantor Zé Felipe levou um susto durante um show em Conceição do Araguaia, no Pará. O artista cantava Banho de Chuva, de Vanessa da Mata, quando quase levou um “banho de fogo” no rosto. Isso porque ele se aproximou, e muito, da máquina de chamas, parte dos efeitos pirotécnicos da apresentação, quando o fogo subiu e quase o queimou.

No vídeo, é possível ver o momento em que o marido de Virgínia olha incrédulo para a produção. Apesar do susto, Zé Felipe não sofreu ferimentos e o show continuou normalmente. Veja o vídeo aqui. O momento viralizou nas redes sociais na manhã deste sábado (8/7), e levantou debate entre os internautas sobre os perigos desses efeitos para os artistas. “Só quando um artista famoso tiver queimaduras graves, é que esse tipo de coisa será proibida”, escreveu uma usuária do Twitter. “Enquanto não acontecer um desastre, essa pirotecnia não vai acabar”, comentou outra. Alguns ainda culparam o próprio Zé Felipe pelo risco. “Sabia que dali sairia fogo, foi meter a cara lá porque quis”, afirmou uma internauta. “Não ensaiou antes?”, questionou outra seguidora. “Operador de fogo demitido em 3, 2, 1”.