Coluna Douglas Richer elege “As poderosas da cavalgada da Expoacre”; VEJA FOTOS

Franjas, couro, camurça e chapéu: o estilo country tem ganhado notoriedade no mundo fashion e é tendência para as próximas temporadas. Seja em roupas ou acessórios, como cintos largos com fivelas, o estilo country vai fazer a sua cabeça, e no Acre, não tem sido diferente.

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet separou alguns cliques da concentração onde “As poderosas da cavalgada da Expoacre” marcaram presença. Trabalhadas nos acessórios do estilo country, com direito a brilhos, chapéus, cintos, couro e botas, as acreanas deram um verdadeiro show nos looks. Separamos alguns cliques da concentração da cavalgada no Calçadão da Gameleira. Veja as fotos: