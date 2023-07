Concurso Iapen Acre: 329 vagas; edital publicado! Confira

O concurso Iapen Acre acaba de ter edital publicado! O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre está com oferta de 329 vagas para cargos de nível médio e superior. O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

O período de inscrição vai do dia 21 de junho ao dia 24 de julho. A taxa pode ser de R$ 53, R$72 ou R$ 81, conforme o cargo escolhido. As provas estão marcadas para o dia 1º de outrubro.

Concurso Iapen Acre: situação atual

Linha do tempo do concurso

12/07/2023: retificação do edital

20/06/2023: edital publicado

14/06/2023: governador anuncia edital para próxima semana

08/05/2023: PL busca abrir 200 vagas para policial penal

27/02/2023: retificação sobre o curso de formação

17/02/2023: portaria estabelece critérios para terceira etapa

26/01/2023: portaria estabelece critérios para segunda fase do concurso

18/01/2023: comissão formada

10/01/2023: data de assinatura do contrato com a banca IBFC

Concurso IAPEN Acre: remuneração

O edital do concurso IAPEN Acre detalhou a remuneração de cada cargo. Confira a seguir:

Técnico Administrativo Operacional: R$ 3.221,90 (vencimento base: R$ 917,15; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$ 967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$ 914,95; Auxílio Saúde: R$ 422,40 + complementação de salário mínimo).

Agente de Polícia Penal: R$ 4.366,60 (vencimento base, conforme Lei Complementar n. 392/2021).

Assistente Social: R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40)

Engenheiro Civil: R$ 6.561,76 (vencimento base + demais vantagens)

Especialista em Execução Penal: R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40).

Psicólogo: R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40).

Concurso IAPEN Acre: inscrições

As inscrições podem ser feitas entre os dias 21 de junho e 24 de julho. O valor da inscrição varia conforme o cargo. Veja a seguir:

R$ 53,00 para os cargos de Nível Médio;

R$ 72,00 para os cargos de Nível Superior e

R$ 81,00 para o cargo de Agente de Polícia Penal.

Concurso Iapen Acre: cargos e vagas

A seguir, confira os cargos ofertas, a jornada de trabalho de cada, os requisitos e as atribuições.

Técnico administrativo e operacional

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: : Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Médio (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos.

Atribuições: : Realizar atividades de Nível Médio, de natureza repetitiva, relacionadas com a elaboração de cálculos aritméticos e estatísticos simples, em busca de dados e informações, envolvendo a necessidade de contatos com interessados e público em geral e abrangendo: execução, sob permanente supervisão e orientação direta, administrativa e técnica, de trabalhos de rotina administrativa relacionadas com questões referentes a pessoal, orçamento e material; trabalhos auxiliares de classificação, codificação, catalogação e arquivamento de papéis e documentos; trabalhos auxiliares de atendimento ao público a à clientela interessada em questões ligadas a unidades administrativas no âmbito do sistema prisional.

Agente de Polícia Penal

Jornada de trabalho: 40h semanais, exercidas em tempo integral e dedicação exclusiva, em regime de escala, podendo ser alterada de acordo com a necessidade da Administração Pública.

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B”, até a inscrição no Curso de Formação

Atribuições: Planejar, coordenar, executar e controlar a ordem pública dos estabelecimentos penais, unidades administrativas correlatas da polícia penal, bem como policiamentos, atividades de atendimentos, serviços de vigilâncias, custódias, escoltas, revistas pessoais, em objetos, guarda, assistências e orientações às pessoas recolhidas nas Unidades Prisionais; incursões em áreas de alto risco em apoio aos outros órgãos de segurança pública ou de atividades de policiamento preventivo destinada à fiscalização de custodia dos beneficiados pelo sistema de monitoramento eletrônico; apurar as infrações cometidas dentro dos estabelecimentos penais, ressalvadas as competências das polícias judiciárias; comunicar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público Estadual – MPE e à Defensoria Pública Estadual – DPE sobre infrações e crimes praticados em Unidades Penais; lavrar termo circunstanciado de ocorrência no âmbito de atuação da Polícia Penal e nas hipóteses previstas em lei, encaminhandoo à autoridade competente; realizar a proteção do perímetro de todas as dependências prisionais, ou em locais público ou privado, no interesse público, onde haja custodiado de forma transitória ou permanente, sob a égide da Polícia Penal, podendo, ainda, revistar pessoas, ou vistoriar veículos; atuar em ocorrências de fuga iminente e imediata, no planejamento de recaptura de foragidos das Unidades Penais, custodiado em geral e correlatas; executar recapturas ou capturas de foragidos da justiça no âmbito da Polícia Penal; dirigir e atuar em Núcleo de Informação e Inteligência Policial Penal, visando à prevenção de crimes e outros sinistros relacionados ao Sistema Penal ou correlatos; atuar e dirigir Unidade Policial de Monitoração Eletrônica de presos, fiscalizando a aplicação de sanção imposta ao monitorado; colaborar com políticas sociais voltadas para o sistema prisional; cumprir diligência no âmbito de instrução de processos oriundos de faltas disciplinares relativas à execução da pena, quando solicitado pelo órgão competente; coordenar os sistemas informatizados de rede e bancos de dados próprios, com apoio de outras instituições quando necessário, controlando os acessos de servidores da Polícia Penal no interesse do serviço policial; executar operações de transporte, custódia e escolta de presos em movimentações de transferências interestaduais; quando requisitado, acompanhar e realizar a segurança de autoridades judiciarias e outras que exercem funções essenciais à Justiça, quando em visitas correcionais aos estabelecimentos penais; exercer o gerenciamento e negociação em eventos que envolva rebeliões com reféns, motins, fugas e outros distúrbios prisionais, solicitando, quando necessário, auxílio de outras forças policiais que compõem a segurança pública, nos termos do Decreto nº 6.796, de 14 de setembro de 2020; patrulhar áreas externas que estejam sob a circunscrição da Polícia Penal; colher e inventariar elementos informativos durante apurações e intervenções no âmbito da Polícia Penal; conduzir viaturas, embarcações e aeronaves conforme habilitação específica; formar, treinar, capacitar, especializar e aperfeiçoar o seu pessoal e, mediante convênio ou termo de cooperação, o pessoal de outras instituições; apurar e punir, na forma da lei, as infrações administrativas de seus servidores; desempenhar outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas competências

Assistente Social

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e registro no Conselho de Classe correspondente.

Atribuições: Planejar, coordenar, supervisionar, auditar, avaliar e executar planos, programas e projetos nas áreas de sua atuação profissional no âmbito do sistema prisional. Prestar orientação e atendimento às pessoas privadas de liberdade, famílias e grupos, com vistas à garantia dos direitos sociais. Pesquisar a realidade social. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área de serviço social. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, processar e atualizar dados. Levantar, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores. Integrar Conselhos, Comissões e Grupos de Trabalho a que for designado e, executar outras tarefas damesma natureza ou nível de complexidade associado ao seu cargo e em consonância com as normas relativas ao tratamento penal e a ressocialização. Promover reuniões com equipes técnicas vinculadas à área, para debater problemas, propor soluções e elaborar estudos; elaborar laudos e relatórios técnicos, quando necessário; e executar outras tarefas correlatas

Engenheiro Civil

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e registro no Conselho de Classe correspondente.

Atribuições: elaborar, coordenar, reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos, preparando planta, especificações técnicas e estéticas da obra; estudar características e preparar planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar a construção, manutenção e reparo das obras; analisar e avaliar, em geral, as condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; calcular os esboços e deformações previstos na obra projetada

ou que afetam a mesma, consultando outros especialistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido; consultar tabelas, efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devam ser utilizados na construção e outros; fiscalizar obras executadas pela administração direta ou por terceiros; participar da elaboração de projetos relativos à obras públicas; e executar outras tarefas correlatas no âmbito do sistema prisional.

Especialista em Execução Penal

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

Atribuições: Planejar, elaborar, coordenar, supervisionar, executar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos de política prisional, além de suporte e apoio técnico às atividades de classificação e assistência material, educacional, social e à saúde do preso, internado ou egresso, conforme disposto nos artigos 6º e 11 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), efetivar as disposições de sentença ou decisão judicial, coletar, processar e atualizar dados de ocupação e lotação, promover pesquisa e apresentar relatórios para assegurar o cumprimento da Lei de Execução Penal e demais legislações vigentes, atuando nos estabelecimentos penais ou unidades administrativas e exercendo atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio relacionados ao sistema prisional.

Psicóloga

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, acrescido de registro no conselho de classe correspondente

Atribuições: Realizar atendimento psicológico ao preso e egresso por meio de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes psicológicos, participando de reuniões clínicas e utilizando métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; orientar quanto às formas mais adequadas de atendimento e disciplina, objetivando o ajustamento e a integração social do indivíduo; Atuar no diagnóstico, correção e prevenção de distúrbios psíquicos; Atuar para mudança do conceito de crime relacionado unicamente a patologia ou histórico individual; Promover dispositivos que desenvolva a autonomia, autoestima e expressão da individualidade; Promover o preso como protagonista na execução da pena, atuar com as pessoas presas, tendo em vista a liberdade para além dos muros da instituição prisional; Estimular a descontinuidade dos círculos viciosos: encarceramento e exclusão social; Participar de conselhos comunitários que visem a inclusão dos presos, seus filhos e familiares; Participar de cursos, seminários e simpósios que tenham temas voltados a intervenção do psicólogo em Políticas Públicas; Ter como perspectiva de atendimento a psicologia individual, coletiva e judiciária, através da entrevista de orientação psicológica, grupos de convivência e atendimento familiar.

Concurso IAPEN Acre: etapas

As etapas do concurso variam conforme o cargo. As provas objetivas e discursivas serão realizadas nas seguintes cidades:

Brasiléia

Cruzeiro do Sul

Feijó, Jordão

Marechal Thaumaturgo

Porto Walter

Rio Branco

Santa Rosa do Purus

Sena Madureira

Tarauacá do Estado do Acre.

Na tabela a seguir, está detalhado as etapas e o caráter de cada uma para os cargos previstos no edital.

Cargo Fase Etapa Caráter Responsável Técnico Administrativo e Operacional 1ª Prova Objetiva Eliminatório e Classificatório IBFC Prova Discursiva Eliminatório e Classificatório IBFC Assistente Social Engenheiro Civil Especialista em Execução Penal 1ª Prova Objetiva Eliminatório e Classificatório IBFC Prova Discursiva Eliminatório e Classificatório IBFC Prova de títulos Classificatório IBFC Agente de Polícia Penal 1ª Prova Objetiva Eliminatório e Classificatório IBFC Prova Discursiva Eliminatório e Classificatório IBFC Prova de títulos Classificatório IBFC 2ª Prova de Aptidão Física Eliminatório IBFC Exame Psicotécnico Eliminatório IBFC Exame Médico e Toxicológico Eliminatório IBFC Investigação Criminal e Social Eliminatório IAPEN/AC 3ª Curso de Formação Eliminatório e Classificatório IAPEN/AC

As etapas da 2ª Fase para o cargo de Agente de Polícia Penal (Prova de Aptidão Física, Exame Psicotécnico, Exame Médico e Toxicológico e Investigação Criminal e Social), bem como a Perícia Médica das pessoas com deficiência para todos os cargos, serão realizadas nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul do Estado do Acre, conforme previsão no edital.

A etapa da 3ª Fase (Curso de Formação) para o cargo de Agente de Polícia Penal será realizada na cidade de Rio Branco do Estado do Acre.

Prova objetiva do Concurso Iapen Acre

A Prova Objetiva possui caráter eliminatório e classificatório. A seguir, confira quantas questões serão cobradas em disciplina:

Língua Portuguesa: 10 questões (peso 1)

História e Geografia do Acre: 10 questões (peso 1)

Informática básica: 10 questões (peso 1)

Específicas: 30 questões (peso 2)

A Prova Objetiva será avaliada na escala de 0 a 60 pontos. Será considerado habilitado nesta etapa o candidato que, cumulativamente:

tenha acertado, no mínimo, 15 (quinze) pontos na prova de Conhecimentos Gerais;

tenha acertado, no mínimo, 30 (trinta) pontos na prova de Conhecimentos Específicos; e

tenha acertado, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) pontos do total da prova objetiva.

Prova Discursiva

Prova Discursiva será constituída de 1 (uma) Redação, cujo tema será fornecido no momento da Prova Objetiva. Para o desenvolvimento da Redação, o candidato deverá redigir no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas

Prova de títulos

A Prova de Títulos será avaliada na escala de 0 (zero) a 3 (três) pontos.

Prova de aptidão física (agente)

Os exercícios cobrados serão os seguintes:

barra fixa;

flexão;

abdmoninal;

corrida.

Resumo do Concurso IAPEN Acre