Do Acre para o Piauí: Douglas Richer bomba entre os famosos em Teresina

Ele prometeu uma cobertura cheia de celebridades e também arrancar segredos ocultos do famosos com o jeitinho acreano que só ele saber fazer. Douglas Richer desembarcou em Teresina no Piauí para a cobertura do Baile do influenciador e estilista piauense Laéllyo Mesquista, mais conhecido com ‘o mago das T-shirts’.

Em clima descontraído, o jornalista responsável pela cobertura conversou com várias celebridades da moda, música e internet, entre eles, o estilista pernambucano Walério Araújo, a cantora sertaneja Paula Mattos, Dra. Deolane, Cremosinho, Alexia Brito, Thais Carla, Yarley Ara, a ex-vocalista da Banda Matruz com Leite, Kátia Cilene, as bandas Mala Sem Alça e Moleca Sem Vergonha e muito mais.

Convidado de Laéllyo, Douglas Richer falou sobre o evento e sua recepção em Teresina: “Simplesmente chocado com Teresina. Povo hospitaleiro, cidade acolhedora, cheia de espaços incríveis para vivenciar. O Laéllyo é um príncipe, que abriu as portas da cidade de seu baile desde o momento que cheguei aqui. O evento foi luxuoso, regado a muita bebida, comida e música boa e muitas delas nostálgica.

Sobre o desfile, o jornalista afirmou que foi “um marco, cheio de homenagens, que arrancou lágrimas de muita gente, inclusive eu, que chorei muito. Só desejo sucesso e que venha mais e mais eventos de Laéllyo”, disse Douglas. Veja as fotos!

Rainha do Rodeio

No próximo domingo (23), às 19 horas, em frente do Palácio Rio Branco, acontece o concurso da Rainha do Rodeio. Serão 15 finalistas eleitas na seletiva que aconteceu no dia 28 de junho, no Teatro Hélio Melo. A vencedora, além de receber vários prêmios, irá ostentar a faixa de Rainha do Rodeio durante toda a Expoacre 2023, participando ainda da Cavalgada de abertura da Feira, do Circuito de Rodeio e a agenda de shows e eventos.

O certame, em sua 23ª edição, é promovido pelos colunistas sociais Robertha Lima e Gigi Hanan com a parceria do Governo do Estado do Acre, através da Secretaria de Turismo e Empreendendorismo – SETE, e a coordenação da Expoacre.

Noite Alienígenas em Cruzeiro do Sul

Atenção, atenção, Cruzeiro do Sul! O premiadíssimo filme acreano Noites Alienígenas será exibido no Cine Romeu, na próxima sexta-feira,21, as 18 horas, com entrada gratuita. A sessão especial é promovida Centros de Atenção Psicossocial – CAPS Náuas, com apoio cultural da Secretaria de Educação, Universidade Federaldo Acre – Ufac e Cine Romeu. Após a sessão, será realizado um bate-papo com o diretor Sérgio de Carvalho.

“Noites Alienígenas” contou com exibição no Festival de Cinema de Gramado, onde levou quatro prêmios: Melhor Filme, Melhor Ator para Gabriel Knoxx, Melhor Ator Coadjuvante para Chico Diaz, Melhor Atriz Coadjuvante para Joana Gatis, além de uma menção honrosa ao ator Adanilo. Direção de Sérgio Carvalho, que também assina o roteiro, o longa conta com o elenco composto por Gabriel Knoxx, Adanilo, Gleici Damasceno, Chico Diaz, Joana Gatis, Kika Sena e mais.

Recentemente, no último dia 7 de julho, o longa foi vencedor do grande Prêmio Pessoa do 14º Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa (Festin).

O filme mostra a Amazônia urbana ao contar a história de três amigos, moradores da periferia de Rio Branco, impactados pelo conflito entre facções criminosas e pela violência urbana. O filme conta com elementos narrativos fantasiosos para mostrar como a ancestralidade dos povos tradicionais resiste à contemporaneidade que insiste em negar a floresta.

Duelo de Titãs

O jovem João Vitor Figueiredo foi o grande campeão do campeonato de fisiculturismo “Duelo de Titãs, que aconteceu no último domingo (16), no Buffet Gran Reserva, em Rio Branco. João foi campeão em duas categorias: Classic Physique e Mens Physique. Pela primeira vez no Acre, o evento foi promovido pela National Physique Committee (NPC) – maior organização de fisiculturismo amador e profissional dos Estados Unidos – reuniu 150 atletas dos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas.

O atleta recebeu troféus e brindes e vai participar de competições com atletas de vários lugares do mundo, como os eventos Arnold e Mister Olympia, que acontecem em São Paulo. Parabéns, João!

Bodas de Pérolas

Gelson Gonçalves e Mirna Mesquita reuniram a família e amigos íntimos no dia 1º de julho para comemorar os 30 anos do casamento deles em uma celebração linda e emocionante. O jantar aconteceu na casa dos dois, na Morada do Sol, e contou com eclético repertório da cantora Bel Cordeiro. Os votos do casal foram renovados com a benção de um pastor e uma pastora evangélicos. A decoração, com velas e flores desidratadas, tudo bem clássico. Felicidades ao casal!

Café da manhã

Colunista social Nonato Viana comemorou seu aniversário com um café da manhã nessa quarta-feira (19), no Hotel Amazônia. Fechou o dia com chave de ouro com um jantar que ganhou dos amigos, no Point do Pato. Saúde e paz!

Em São Paulo

Foi no clima de petit comité que rolou o jantar de aniversário da empresária Polyanna Costa, nesta quinta-feira (19), entre amigos, no Mia Crudo e Pasta, no Shops Jardins, em São Paulo. Ela tem motivos de sobra para celebrar, começando pela inauguração da nova loja para presentes no começo de agosto. Parabéns, amiga!

Em Buenos Aires

Foi em terras portenhas que Rizomar Araújo, acompanhado do noivo o comissário de bordo Erlando Moreira, desembarcou na quinta-feira (20) para celebra seu aniversário. O casal vai ficar hospedada em um dos bairros mais badalados do efervescente de Buenos Aires: Palermo Soho. Viva! Viva!

Idade nova, samba, feijoada e muita animação

Sábado especial para Andrea Zílio, que comemora novo ano de vida em ritmo de festa – seu assunto predileto! A gata vai receber neste sábado (22), em uma casa nos arredores da cidade, cerca de 100 convidados para um dia com muito samba, feijoada e muita alegria. Ou seja, uma festança que promete ser pra lá de animada. Longa vida com muita saúde, amiga!