Durante cavalgada, Gladson diz que segurança está reforçada na Expoacre: ‘Não tenham medo’

Em coletiva na manhã deste sábado (29), durante abertura da cavalgada 2023, na Gameleira, o governador Gladson Cameli falou sobre o trabalho das polícias para garantir a segurança da população durante toda a Expoacre, que vai até o dia 6 de agosto.

VEJA TAMBÉM: Gladson, Mailza e Bocalom realizam abertura da Expoacre 2023: ‘O sucesso começa agora’

Após a sensação de insegurança, em decorrência da rebelião no presídio Antônio Amaro, em Rio Branco, no início desta semana, o governador fez questão destacar que as famílias poderão se sentir seguras para participar da feira:

“A rebelião é fato que já foi resolvido, solucionado, vamos curtir a Expoacre, mas sem se alterar, respeitando as pessoas. Quero agradecer o sistema de segurança que está se empenhando. O que passou, passou, sabemos do problema e tenho consciência que temos que enfrentar. O que queremos é passar essa sensação de segurança”.

Cameli aproveitou a oportunidade para convidar a população para participar da festa. “As pessoas podem trazer os filhos. Vamos convidar as famílias, pois é uma festa para todos”, pontuou.